СЕГОДНЯ 00:38 2019-11-08T00:38:57+03:00

Погода во Владивостоке на 8 ноября 2019 года: днем до +7 градусов, ветер Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

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Сегодня, 8 ноября, в Приморье погоду определяет фронтальный раздел. На севере региона местами вероятны небольшие осадки. Ветер западный, юго-западный, умеренный до сильного. Средняя температура воздуха по краю будет в пределах -5…+8 градусов.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, вечером северо-западный, умеренный до сильного.Воздух прогреется до +5…+7 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного. Столбик термометра покажет +5...+7°C. В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный до сильного. Потеплеет до +5…+7C, передает портал «Примпогода».

ИСТОЧНИК KP.RU