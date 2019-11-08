2019-11-08T01:03:10+03:00
Происшествия

Приморский врач оставила умирать пациента с циррозом печени

Мужчина скончался от воспаления, случившегося после разрыва тонкой кишки
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Во время осмотра врач не проявила должной настороженностиВо время осмотра врач не проявила должной настороженностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В приморском Дальнереченске мужчина обратился к врачу-терапевту местной центральной больницы. Пациент жаловался на слабость, тошноту, быструю утомляемость, головокружение, снижение аппетита и увеличение живота. Диагноз врача был суров: «Цирроз печени, асцит», однако должного лечения медработник не обеспечила.

Во время осмотра врач не проявила должной настороженности и не направила пациента на полное обследование. В частности, медработник не пригласила на консультацию хирурга и инфекциониста, что необходимо, учитывая тяжесть состояния пациента.

Пациент был госпитализирован и предоставлен сам себе - дежурный специалист за ним не наблюдал, что не позволило вовремя оказать помощь мужчине. На пятые сутки нахождения в больницу пациент умер в реанимации. Смерть наступила в результате гнойно-фибринозного перитонита, вызванного разрывом тонкой кишки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Врач свою вину не признала.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, освободив от наказания в связи с истечением срока давности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ну, теперь все равны: Владивосток подключён к теплу на 100%
Убили табуреткой: в Приморье нашли тело 52-летнего мужчины
Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
Число автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке в следующем году
Погода во Владивостоке на 8 ноября 2019 года: днем до +7 градусов, ветер
Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году
«А впрочем, ничего нового»: вечерний Владивосток сковали сильные пробки
Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации
Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье
Куда вложить средства, чтобы получить доход?
Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию
Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме
Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке