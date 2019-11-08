Приморский врач оставила умирать пациента с циррозом печени

СЕГОДНЯ 01:01 2019-11-08T01:03:10+03:00

Во время осмотра врач не проявила должной настороженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В приморском Дальнереченске мужчина обратился к врачу-терапевту местной центральной больницы. Пациент жаловался на слабость, тошноту, быструю утомляемость, головокружение, снижение аппетита и увеличение живота. Диагноз врача был суров: «Цирроз печени, асцит», однако должного лечения медработник не обеспечила.

Во время осмотра врач не проявила должной настороженности и не направила пациента на полное обследование. В частности, медработник не пригласила на консультацию хирурга и инфекциониста, что необходимо, учитывая тяжесть состояния пациента.

Пациент был госпитализирован и предоставлен сам себе - дежурный специалист за ним не наблюдал, что не позволило вовремя оказать помощь мужчине. На пятые сутки нахождения в больницу пациент умер в реанимации. Смерть наступила в результате гнойно-фибринозного перитонита, вызванного разрывом тонкой кишки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Врач свою вину не признала.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, освободив от наказания в связи с истечением срока давности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Приговор в законную силу еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU