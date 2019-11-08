2019-11-08T01:25:30+03:00
Общество

Число автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке в следующем году

Также по городу будет ходить меньше автобусов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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На данный момент во Владивостоке действует 93 маршрута, на которых работают 700 автобусовНа данный момент во Владивостоке действует 93 маршрута, на которых работают 700 автобусовФото: vlc.ru
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Проект оптимизации маршрутной сети продолжают обсуждать во Владивостоке. Стало известно, что в городе отменят 22 маршрута, а по улицам дальневосточной столицы будет курсировать на 150 меньше автобусов, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии краевого центра.

На данный момент во Владивостоке действует 93 маршрута, на которых работают 700 автобусов. Исследование пассажиропотока показало, что 52 маршрута необходимо оптимизировать, 22 отменить (предполагается сократить дублирующие), 20 оставить без изменений и три добавить. Число автобусов планируется уменьшить до 542 единиц. Предпочтение отдадут машинам средней и большой вместимости.

- Проект маршрутной сети уже направлен действующим перевозчикам для обсуждения и совместной проработки деталей для улучшения качества транспортного обслуживания населения. Также данный документ будет размещен на сайте администрации города, чтобы граждане ознакомились с ним и внесли свои предложения, - сообщил Андрей Мурзаков, начальник отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта администрации Владивостока.

До 10 декабря проект новой маршрутной сети представят в виде презентации с подробными пояснениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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