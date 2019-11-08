2019-11-08T02:02:33+03:00
Общество

Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке

В Приморскую столицу резидент слал шифровки из Японии
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Седьмого ноября исполнилось 75 лет со дня смерти советского разведчика Рихарда ЗоргеСедьмого ноября исполнилось 75 лет со дня смерти советского разведчика Рихарда ЗоргеФото: vlc.ru
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Седьмого ноября исполнилось 75 лет со дня смерти советского разведчика Рихарда Зорге, который восемь лет был резидентом СССР в Японии. Именно из Страны восходящего солнца шпион слал шифровки, который сыграли большую роль в ходе Великой Отечественной войны.

Благодаря донесениям Зорге руководство Советов сделало вывод, что милитаристская Япония не вступит в войну на стороне гитлеровской Германии. Когда было принято решение отправить войска Красной Армии, находящиеся на Дальнем Востоке, на помощь фронту под Москву.

- Сам Рихард Зорге в приморской столице бывал дважды – в 1926 и 1935 годах, - сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока.

Одного из самых результативных сотрудников спецслужб СССР казнили в 1944 году в токийской тюрьме Сугамо. Сегодня память о нем увековечена во Владивостоке - памятник разведки появился в районе дома номер 53 на проспекте 100-летия Владивостока, в сквере, носящем имя легендарного разведчика. Автор скульптуры - Илья Топчий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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