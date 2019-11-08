2019-11-08T03:58:59+03:00
Происшествия

Убили табуреткой: в Приморье нашли тело 52-летнего мужчины

В преступлении подозревается знакомый погибшего
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Подозреваемому избирают меру пресеченияПодозреваемому избирают меру пресеченияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тернейском районе на территории вахтового поселка лесозаготовительного пункта обнаружили тело 51-летнего мужчины. Эксперты выявили у погибшего признаки насильственной смерти. По предварительной версии, решающий удар был нанесен табуреткой. В преступлении подозревается знакомый погибшего, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Убийство произошло 26 октября 2019 года. По версии следствия, в тот день ссора двух мужчин переросла в физическое насилие - один из оппонентов стал избивать другого. Сначала бил по телу и голове руками, а затем, схватив деревянный табурет, добавил и травм и им. Единственного удара предметом хватило, чтобы потерпевший скончался.

По подозрению в совершении преступления задержали 49-летнего мужчину, пытавшегося скрыть улики. На него завели уголовное дело по статье умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Только благодаря грамотно проведенным следственным действиям картина преступления и причина смерти была установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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