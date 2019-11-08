2019-11-08T04:48:07+03:00
Общество

Ну, теперь все равны: Владивосток подключён к теплу на 100%

Комфортный температурный режим в квартирах могут помочь настроить УК и ТСЖ
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке отапливаются все жилые домаВо Владивостоке отапливаются все жилые домаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Владивосток первым в Приморье получил паспорт готовности Ростехнадзора: к вечеру 7 ноября в городе полностью завершили запуск отопления. Если у кого-то из граждан оказался не настроен комфортный температурный режим в квартире, то они могут обратиться за помощью в управляющие компании или к ТСЖ, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

К отоплению подключили все объекты образования, культуры и здравоохранения. Тепло подается в 3 312 объектов жилищного фонда, включая муниципальные, ведомственные жилые дома, а также ЖСК, ТСЖ и кондоминиумы. Специалисты просят граждан в случае возникновения проблем с отоплением, обращаться в аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и муниципалитетов. За внутридомовые коммуникации жилых зданий к отопительному сезону отвечают управляющие организации.

Напомним, запускать отопление во Владивостоке начали 28 октября. Процесс произошел без сбоев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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