2019-11-08T06:05:25+03:00
Общество

«Представляете, на поиск вышло все село»: в Приморье уже несколько дней разыскивают бабушку

Пожилая женщина вышла из дома и пропала без вести
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Третий день в Приморье разыскивают пожилую женщину. Фото: "Примпоиск"Третий день в Приморье разыскивают пожилую женщину. Фото: "Примпоиск"
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Анне Васильевне 84 года. Женщина живет в селе Васильковка на Центральной улице. В период времени с 18.00 часов 5 ноября по 11.00 часов 6 ноября она вышла из дома и пропала. Вот уже третьи сутки ее тщетно разыскивают полиция, волонтеры и местные жители, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на отряд добровольцев «Примпоиск».

В розыскной ориентировке указано, что бабушке на вид лет 85-90. Из примет: рост 160, телосложение худощавое, волосы седые ниже плеч, глаза светло-серые, крупный нос с горбинкой. В момент исчезновения была одета в зеленый осенний платок и желто-коричневую клетчатую куртку. Ноги были обуты в черные резиновые сапоги.

Бабушку разыскивают по ориентировке. Изображение: "Примпоиск"

Бабушку разыскивают по ориентировке. Изображение: "Примпоиск"

К поиску пожилой женщины, по словам добровольцев, подключилось все село.

- Мы приятно удивлены, что местные жители, несмотря на то, что у каждого свои дела, выходят ежедневно на поиск. Они прочесывают территорию, заглядывая под каждый кустик. Представляете, вышло всё село? На нашей практике это впервые! И бабушка обязана найтись, ведь за нее борются столько людей! – говорят представители «Примпоиска». Они благодарят за участие каждого и утверждают, что жители Васильевки приятно напомнили им о том, что сила в единстве.

Поиски бабушки продолжаются, всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам:

8 (42352) 2 - 30 - 77 - МО МВД России «Спасский» или 102 - полиция;

8 914 721 22 32 - волонтеры; Также можно написать на почту primpoisk25@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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