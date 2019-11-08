Напугана равнодушием приморцев: женщина потеряла сознание на улице, и никто из прохожих ей не помог

СЕГОДНЯ 06:55 2019-11-08T08:49:30+03:00

«Ни один человек не спросил, нужна ли мне помощь…»

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Жительница Приморья анонимно рассказала о том, что сегодня, 8 ноября, она потеряла сознание на остановке в городе Арсеньеве. Рядом с ней в тот момент было множество людей, но никто из прохожих не подошел и не поинтересовался ее состоянием. Женщина напугана подобным равнодушием, ведь как только ей немного полегчало, она сама дозвонилась до мужа, который и помог вызвать скорую, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приморочка рассказала, что случай произошел в районе остановки на улице Островского в 9.30 утра. Именно там она проходила в тот момент, когда ей неожиданно стало плохо. Все, что она смогла сделать – доковылять до скамейки и «отключиться».

- Мне было очень плохо, но люди, подходящие к остановке, садились в автобусы и уезжали. Ни один человек не подошел и не спросил, нужна ли мне помощь. Равнодушие… страшно, - делится женщина.

Как уже говорилось, скорую помощь вызвал ее супруг. Карета приехала быстро и гражданку госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU