2019-11-08T08:39:19+03:00
Происшествия

Владивостокский таксист вытащил палку и практически полностью размозжил человеку голову

Преступника осудили на 10 лет, у него уже имелась непогашенная судимость за убийство
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчине, забившего человека, вынесли приговорМужчине, забившего человека, вынесли приговорФото: Олег ЗОЛОТО
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Владивостокский таксист, ожидая клиента возле кафе, поссорился с прохожим. Последний нецензурно выразился в адрес автовладельца. Оскорбившись, мужчина достал из багажника деревянную палку и стал избивать своего обидчика. - переломал локтевую и лучевые кости, череп. Из-за размозжения вещества головного мозга, пострадавший скончался. Преступление произошло больше года назад, убийце дали 10 лет лишения свободы, - сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Подсудимого признал виновным Фокинский городской суд. При назначении наказания судья учел отягчающее обстоятельство - особо опасный рецидив преступлений. У фигуранта имелась непогашенная судимость за убийство. Осужденный с приговором не согласился и решил обжаловать его в суде. Вышестоящая инстанция Приморского краевого суда оставила апелляцию без удовлетворения, приговор считается вступившим в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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