Елки зеленые, уже? Владивосток начали украшать к Новому году

СЕГОДНЯ 09:17 2019-11-08T09:25:10+03:00

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Владивосток вовсю начал подготовку к Новому году - первые новогодние елки уже украсили территорию Дворца детского творчества на Океанском проспекте. А сегодня, 8 ноября, специалисты также завершат монтаж деревьев в Снеговой Пади и на открытой концертной площадке по адресу: Вострецова, 4а, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

До конца ноября в разных районах Владивостока установят 10 праздничных деревьев. Количество рассчитано и на отдаленные территории - посёлок Трудовое, село Береговое, острова Русский и Попова.

Ближайшие в очереди места, которые пропитают новогодним духом - территория автомобильного кольца на улице Окатовой и посёлок Подножье. Царить на центральной площади города в этом и новом году будет ель высотой 28 метров. Наряду с искусственными деревьями в городе украсят игрушками и две живые елки - в Пушкинском сквере и в селе Береговом.

ИСТОЧНИК KP.RU