2019-11-09T06:26:14+03:00
Общество

«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер

Родные просят о помощи неравнодушных граждан
Кристина ГРИН
Поделиться:
Пока в поисковой операции участвуют сотрудники МЧС. Фото: Примпоиск.Пока в поисковой операции участвуют сотрудники МЧС. Фото: Примпоиск.
Изменить размер текста:

Павел 1988 года рождения занимался дайвингом в районе мыса Вятлина. Вчера, 8 ноября, в 11 часов утра он перестал выходить на связь. Очевидцы говорят о том, что парня должны были поднять на катер в определенном месте, однако в назначенное время его там не было. С тех пор о его нахождении ничего неизвестно.

Информация о поиске Павла появилась в аккаунте Примпоиска. Они, как и родные парня, просят о помощи неравнодушных граждан. Пока в поисковой операции участвуют сотрудники МЧС. К сожалению, результатов никаких.

Если вы видели Павла или хотите оказать помощь, позвоните по номерам: +7-953-203-66-01, +7-914-705-47-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья
Погода во Владивостоке на 9 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Елки зеленые, уже? Владивосток начали украшать к Новому году
Владивостокский таксист вытащил палку и практически полностью размозжил человеку голову
Напугана равнодушием приморцев: женщина потеряла сознание на улице, и никто из прохожих ей не помог
«Представляете, на поиск вышло все село»: в Приморье уже несколько дней разыскивают бабушку
Ну, теперь все равны: Владивосток подключён к теплу на 100%
Убили табуреткой: в Приморье нашли тело 52-летнего мужчины
Памятник знаменитому советскому разведчику Рихарду Зорге открыли во Владивостоке
Число автобусных маршрутов уменьшится во Владивостоке в следующем году
Приморский врач оставила умирать пациента с циррозом печени
Погода во Владивостоке на 8 ноября 2019 года: днем до +7 градусов, ветер
Названы даты проведения Восточного экономического форума в 2020 году
«А впрочем, ничего нового»: вечерний Владивосток сковали сильные пробки
Охотник, переживший нападение медведя под Уссурийском, лежит в реанимации
Сову с сотрясением мозга спасли от неминуемой гибели в Приморье
Куда вложить средства, чтобы получить доход?
Шел на взлет: на Русском острове машина вылетела на встречную полосу, собрав леера
Служебная собака нашла коробку, которую хотели перебросить в приморскую колонию
Дельфины временно прекратят выступление в Приморском океанариуме
Цвет настроения красный: 102 года со дня Октябрьской революции отметят во Владивостоке