«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-09T06:26:14+03:00

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Павел 1988 года рождения занимался дайвингом в районе мыса Вятлина. Вчера, 8 ноября, в 11 часов утра он перестал выходить на связь. Очевидцы говорят о том, что парня должны были поднять на катер в определенном месте, однако в назначенное время его там не было. С тех пор о его нахождении ничего неизвестно.

Информация о поиске Павла появилась в аккаунте Примпоиска. Они, как и родные парня, просят о помощи неравнодушных граждан. Пока в поисковой операции участвуют сотрудники МЧС. К сожалению, результатов никаких.

Если вы видели Павла или хотите оказать помощь, позвоните по номерам: +7-953-203-66-01, +7-914-705-47-66.

ИСТОЧНИК KP.RU