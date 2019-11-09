Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-09T10:41:09+03:00

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Началось все в августе этого года, когда житель Владивостока установил себе на телефон мобильное приложение по переводу денег. Его родная бабушка разрешила добавить и свою карту, так как доверяла внуку и не предполагала, что он может воспользоваться ее добротой. Но парень, вероятно, не придавал особого значения родственным отношениям, и украл у бабушки 80 тысяч рублей.

Когда пожилая женщина обнаружила пропажу, обратилась в полицию. В отношении вора возбудили уголовное дело по статье «Кража». Накануне прокурор Советского района утвердил обвинительное заключение.

- Для потерпевшей ущерб является значительным, до настоящего времени внук его не возместил, - отметили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. -Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.

Теперь парню грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU