2019-11-10T06:07:54+03:00
Происшествия

Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник

Полиция задержала злоумышленника и вернула автомобиль владельцу
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Мужчина, злоупотребив доверием, угнал автомобиль. Фото: УМВД по Приморскому краюМужчина, злоупотребив доверием, угнал автомобиль. Фото: УМВД по Приморскому краю
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Разнорабочий трудился на строящемся объекте в селе Каменушка в Приморье. На улице было холодно, поэтому ему разрешили переодически греться в салоне внедорожника, припаркованного во дворе. Ключи доверил сам владелец авто. Однако как только строитель оказался наедине с самим собой, то работать дальше не захотел - нахлебался алкоголем, завел «Лэнд Ровер» и отправился путешествовать. Он был задержан полицией в Уссурийске, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции во время патрулирования улиц Ленинградская-Комарова остановили внедорожник для проверки документов. Последних, конечно же, у водителя не оказалось. Пьяного 31-летнего мужчину задержали и отвезли в отделение. В тот момент сам хозяин авто еще даже не заявил о пропаже.

Дознаватель возбудил уголовные дела за неправомерное завладение автомобилем и за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ранее проверка по базам данным ГИБДД показала, что мужчину уже привлекали за вождение в нетрезвом виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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