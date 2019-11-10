2019-11-10T07:22:01+03:00
Общество

Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината

Волонтеры рассказали, как проходили поиски малыша
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Ребенка нашли живым. Фото: "ПримПоиск"Ребенка нашли живым. Фото: "ПримПоиск"
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Пропавшего ребенка-аутиста из Уссурийска в 2 часа ночи нашли живым. Мальчик находился на приличном расстоянии от места исчезновения. Противоправных действий в его отношении не было совершено, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на УВМД по Приморскому краю.

Десятилетний Игнат ушел из дачи в районе СО "Восход" около четырех часов дня. И на протяжении следующих восьми часов его местоположение и состояние здоровья были неизвестны. О том, как проходили поиски малыша рассказали представители поискового отряда "ПримПоиск".

Звонок со словами: "Срочно у нас ребенок пропал", поступил к добровольцам около шести часов вечера. Моментально команда объявила внутренний сбор и к семи часам 25 добровольцев были на месте.

- Поиск ребенка всегда ведется в дефиците времени. Мы действуем сразу, так как время работает против нас! Вчера нас очень сильно пугало то, что ребенок - аутист, и, может быть, дезориентирован, - делятся волонтеры.

Как правило, в начале поиска они ставят контрольное время - два часа. В этот период если у них вместе с полицейскими не получается найти человека, то объявляется общий сбор.

- На улице холодало. Вокруг дачи, лесной массив и ночь. Проверялась местность, патрулировались улицы города, но контрольное время вышло, а ребенка мы не нашли...

Объявили общий сбор на десять часов вечера.

- Только за час нам поступило больше 350 звонков, присоединилось более 200 человек. Машины всё подъезжали, люди продолжали звонить. Фонарей не хватало, но никого это не останавливало. Работа кипела - всё слажено и без лишних слов, ведь решалась судьба ребенка. С других городов собирались выезжать ребята, а кто-то уже был в пути, чтобы утром сменить уставших людей, и взять координацию поиска на свежую голову.

Долгожданное и волнительное "Найден! Жив!" прозвучало в десять минут третьего ночи.

- У нас был взрыв эмоций, крики, слезы радости! Не передать словами, как все были счастливы - звонили и переспрашивали, так как не верили своим ушам! - рассказали волонтеры.

Сегодня сотрудники полиции и Следственного комитета вместе с добровольцами благодарят всех неравнодушных граждан за участие в жизни ребенка.

- Мы очень гордимся вами и от всей души говорим "Спасибо"!

По словам мамы, сейчас Игната наблюдают врачи - с ним все хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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