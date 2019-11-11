Мореходная, Ежевичная и Балабина: во Владивостоке появились 10 новых улиц

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-11T15:44:46+03:00

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Во Владивостоке и его окрестностях появилось 10 новых улиц и 2 переулка. Решение удовлетворить просьбы местных жителей, было принято комиссий по городской топонимике. Теперь на территории Владивостокского городского округа есть улицы Августа Менарда, Балабина, Баркасная, Врубеля, Ежевичная, Мореходная, Первоцветная, Решетникова, Траулерная, а также переулки Кучерявенко и Матюшина, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Обращения о наименовании улиц и переулков в приморской столице было рассмотрено на комиссии по городской топонимике в прошлом месяце. Члены комиссии изучили приложенные схемы местоположения и обсудили возможность присвоения улицам предложенных имен. Сегодня решение комиссии поддержал глава города, Олег Гуменюк издал официальный указ.

По информации управления культуры администрации Владивостока, улица Ежевичная появилась в районе Спутника, недалеко от Шелковичной, Решетникова и Врубеля расположились поблизости с Шевченко. Первоцветная и Траулерная находятся в поселке Трудовое. Баркасная, Промысловая и Мореходная числятся в районе улиц 3-й Ключ и 5-й Ключ. Улица Августа Менарда появилась на острове Попова, она соединяет поселки Старка и Рыбокомбинат. Переулок Кучерявенко – в честь писателя и Матюшина – в честь погибшего героя-афганца, появились на Русском острове. Там же расположилась улица Балабина, недалеко от улицы Николая Асеева.

ИСТОЧНИК KP.RU