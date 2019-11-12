Синоптики определили степень интенсивности опасных явлений в Приморье

СЕГОДНЯ 00:18 2019-11-12T00:19:53+03:00

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Степень интенсивности опасных явлений определили 6 ноября в Приморье. На прогностической карте по Дальневосточному Федеральному округу российские синоптики выделили край зеленым цветом, обозначающим допустимую норму показателей. В ближайшие сутки серьезных изменений в погоде не ожидается, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на портал "Росгидромет".

На приморскую погоду 12 ноября влияет гребень антициклона. В крае переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер по скорости от умеренного до сильного. Температура воздуха -2...+9 градусов.

Во Владивостоке, согласно данным специалистов в гидрометеорологии, небольшая облачность, без осадков. Умеренный ветер берет направление с северо-запада, в течение дня будет усиливаться. Температура воздуха +4...+6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU