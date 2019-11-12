2019-11-12T01:15:59+03:00
Происшествия

Брала деньги с предпринимателей за бесплатную услугу: уголовное дело с участием сотрудницы администрации Артема направлено в суд

Женщина обвиняется в мошенничестве
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Уголовное дело направили направили в суд для рассмотрения по существуУголовное дело направили направили в суд для рассмотрения по существуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудницу администрации города Артема обвиняют в мошенничестве. На протяжение четырех лет женщина, вводя в заблуждение предпринимателей, получала от них деньги за бесплатную услугу, сообщает "Комсомольская правда - Владивосток" со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю. Уголовное дело с ее участием направили в суд для рассмотрения по существу.

Подозреваемая является главным специалистом архитектуры и градостроительства артемовской администрации, а в дальнейшем и ведущим документоведом МКУ «Административно-хозяйственное управление».

По версии следствия, она с ноября 2015 года по март 2019 года получала деньги от индивидуальных предпринимателей за размещение вывесок кафе и магазинов на рекламных конструкциях, установленных в Артеме. Ежемесячно они переводили ей средства. В то время как на территории города действовала муниципальная услуга «Согласование дизайн-проекта размещение вывески». Согласно которой, подобные мероприятия должны были проводиться бесплатно. Всего сотрудница получила 360 тысяч рублей.

Органы следствия собрали достаточную доказательную базу, женщину будут судить по 159 статье УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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