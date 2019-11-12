Ты - человечище: приморец вытащил из канализационного люка собаку

СЕГОДНЯ 01:21 2019-11-12T01:22:28+03:00

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Приморец вытащил из канализационного люка собаку. Спасение произошло в Дальнегорске, свидетели назвали парня "человечищем", сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

В одном из приморских пабликов в социальных сетях разместили пост-благодарность. Авторы, они же и очевидцы картины, рассказали о храбрости незнакомца. Случайный прохожий не смог пройти мимо беды животного.

- Парень помог нам краном вытащить пса из канализации. Было страшно спускаться, но он оказался настоящим профессионалом. Все другие помогать отказывались... Спасибо за неравнодушие! В нашем городе еще есть герои.

Также свидетели добавили, что нашли хозяев животного& Cобаку доставили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU