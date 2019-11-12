2019-11-12T02:15:11+03:00
Общество

"Шевелитесь, нехорошие люди": владивостокцы обзываются, стоя в пробке

На дорогах приморской столицы с самого утра традиционный транспортный коллапс
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Во Владивостоке 6-балльные пробки. Карта: "Яндекс"Во Владивостоке 6-балльные пробки. Карта: "Яндекс"
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Владивосток 13 ноября встал: на дорогах приморской столицы с самого утра тянутся многокилометровые пробки. Согласно данным сервиса "Яндекс", транспортный коллапс оценивается на 6 баллов. Стоя в пробке, жители нелестно отзываются друг о друге и просят "пошевелиться", сообщает "Комсомольская правда - Владивосток".

Сегодня движение наиболее затруднено в трех районах города: Первореченском, Фрунзенском и Первомайском. Заторы фиксируются на проспектах 100-летия (причем в обе стороны) и Красного Знамени. Затруднено движение на Некрасовском и Океанском проспектах.

Жирным красным цветом обведены улицы Светланская, Адмирала Фокина и Алеутская. Проблемные участки есть на Семеновской, Уборевича, Снеговой и Луговой. Внушительная пробка отмечена на Золотом мосту в сторону центра.

В "разговорчиках" на онлайн-картах владивостокцы желают "нехорошим людям за рулем" двигаться быстрее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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