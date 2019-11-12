2019-11-12T03:36:37+03:00
Происшествия

Нетрезвый посетитель бара затеял драку с охранником и умер в Приморье

Охранник бил потерпевшего кулаком по голове
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Секьюрити нанес парню не менее восьми ударовСекьюрити нанес парню не менее восьми ударовФото: Иван ВИСЛОВ
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В Уссурийске 28-летный бывший охранник одного из баров убил посетителя. Подвыпивший потерпевший сам спровоцировал секьюрити, который теперь предстанет перед судом, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

Инцидент произошел 21 августа этого года возле бара на улице Горького. 27-летний парень, изрядно принявший на грудь, спровоцировал конфликт с охранником заведения, который принялся бить потерпевшего. Секьюрити нанес парню не менее восьми ударов кулаком по голове. В результате полученных травм потерпевший умер.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Охраннику грозит до 15 лет колонии. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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