Кучерявенко, Ежевичная и Баркасная: на карте Владивостока появились новые улицы

СЕГОДНЯ 03:56 2019-11-12T03:56:23+03:00

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Во Владивостоке появились названия у десяти улиц и двух переулков, которых раньше не было на карте. Соответствующее решение было принято в октябре. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на мэрию дальневосточной столицы.

Теперь во Владивостоке есть улицы Ежевичная, Первоцветная, Решетникова, Врубеля, Баркасная, Промысловая, Мореходная, Августа Менарда, Балабина, Траулерная, а также переулки Кучерявенко и Матюшина.

Так, улица Ежевичная появилась в районе Сутника, Первоцветная и Траулерная - в поселке Трудовое, а Решетникова и Врубеля – недалеко от улицы Шевченко.

Баркасная, Промысловая и Мореходная находятся в районе улиц 3-й Ключ и 5-й Ключ, улица Августа Менарда - на острове Попова и соединяет поселки Старка и Рыбокомбинат. Переулки Кучерявенко и Матюшина, а также улица Балабина расположены на острове Русский в районе ул. Николая Асеева.

ИСТОЧНИК KP.RU