Чиновница администрации в Артеме обложила предпринимателей данью за установку вывесок
В приморском городе Артем чиновница местной администрации вводила предпринимателей в заблуждение. Госслужащая заявила, что за размещение рекламных конструкций и вывесок бизнесмены должны платить ей каждый месяц, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.
Орудовала предприимчивая чиновница с ноября 2015 по март 2019 года. Работала фигурантка в должности лавного специалиста 1 разряда управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа. В дальнейшем чиновница перебралась на пост ведущего документоведа МКУ «Административно-хозяйственное управление».
Предприниматели переводили ей деньги не зная, что в Артеме действовала муниципальная услуга «Согласование дизайн-проекта размещение вывески». Она подразумевает размещение вывесок бесплатно.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - до шесть лет колонии. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU