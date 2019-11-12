Чиновница администрации в Артеме обложила предпринимателей данью за установку вывесок

СЕГОДНЯ 04:28 2019-11-12T04:28:24+03:00

Орудовала предприимчивая чиновница с ноября 2015 по март 2019 года Фото: Анастасия ОСИПОВА

За четыре года предприимчивая госслужащая выручила 360 тысяч рублей

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В приморском городе Артем чиновница местной администрации вводила предпринимателей в заблуждение. Госслужащая заявила, что за размещение рекламных конструкций и вывесок бизнесмены должны платить ей каждый месяц, передает «КП-Владивосток» со ссылкой на СУ СКР по Приморскому краю.

Орудовала предприимчивая чиновница с ноября 2015 по март 2019 года. Работала фигурантка в должности лавного специалиста 1 разряда управления архитектуры и градостроительства администрации Артемовского городского округа. В дальнейшем чиновница перебралась на пост ведущего документоведа МКУ «Административно-хозяйственное управление».

Предприниматели переводили ей деньги не зная, что в Артеме действовала муниципальная услуга «Согласование дизайн-проекта размещение вывески». Она подразумевает размещение вывесок бесплатно.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - до шесть лет колонии. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU