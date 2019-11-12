«Я опустошена»: Елена Темникова сделала заявление об отмене своих концертов на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 04:39 2019-11-12T04:39:51+03:00

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Известная российская певица Елена Темникова рассказала об отмене своих концертов на Дальнем Востоке. Экс-солистка группы Serebro заявила, что выступления не состоятся по решению организаторов, но артистка со своей командой пообещали найти способ приехать во Владивосток, Хабаровск и Южно-Сахалинск.

- Наши важные даты перед большой паузой у нас просто отняли. А ведь мы в полной готовности, на чемоданах. Были. Ну ничего, жизнь продолжается. Мы найдем способ приехать к вам, обещаю. С другими организаторами. А лучше сами, так как доверие к кому-либо теряется. Столько проблем, сколько испытали наши технические службы, мы еще не встречали, - написала на своей страничке в социальной сети Елена Темникова.

Она также отметила, что билеты можно сдать назад в месте их приобретения.

- Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена, - добавила певица.

ИСТОЧНИК KP.RU