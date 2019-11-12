Почти 50 лап гималайского медведя и амурского тигра попытались вывезти браконьеры в Китай

СЕГОДНЯ 06:54 2019-11-12T06:54:55+03:00

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Два иностранца попытались перевезти дериваты диких животных через государственную границу между Приморьем и Китаем. При себе у браконьеров было 44 лапы гималайского медведя и две лапы амурского тигра, сообщает «КП-Владивосток» со ссылкой на погрануправление ФСБ по региону.

Иностранцы совершенно законно прибыли в Приморье через пункт пропуска «Краскино». Уже здесь их встретили пособники из числа россиян и гостей из-за рубежа. Курьерам передали контрабанду, дали напутствия и отправили на госграницу. Однако завершить начатое иностранцам не удалось - мужчин задержали сотрудники ФСБ.

Началось разбирательство, в рамках которого чекистам удалось выйти на других членов банды. Следы привели в Уссурийск, где в арендованном гаражном боксе и по месту жительства обнаружено и изъято 198 лап медведя, 4 пакета с частями тел неустановленных животных, 2 части бивня мамонта. «Клад» отправлен на исследование.

- Иностранцы стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статьям «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов…», «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Разбирательство продолжается, - сообщили «КП» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU