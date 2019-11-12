Приморская ГИБДД сделала экстренное предупреждение для автомобилистов

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-12T07:48:20+03:00

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На Приморье надвигается резкое похолодание, которое придет в сопровождении штормового ветра и дождя, переходящего в снег. В связи с этим на дорогах ожидаются голодные явления. Непогода будет свирепствовать в период с 13 по 14 ноября.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что выезжать на дороги в условиях гололедицы на «летней резине» категорически запрещено. Авто может попасть в неуправляемый занос, который может завершиться трагедией. Также важно соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила дорожного движения.

- В случае ухудшение погодной и дорожной обстановки водителям, которые не успеют поменять колеса, сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Также этот совет касается и начинающих водителей, которые, к сожалению, нередко попадают в ДТП именно при смене сезонов, так как пока еще не обладают нужными навыками управления автомобилем, сообщили в пресс-службе УМВД ГИБДД России по Приморскому краю.

Стоит напомнить, что первый снегопад 2017 года в Приморье спровоцировал свыше 500 ДТП. Один человек погиб, 17 получили травмы, 1,3 тысячи авто получили повреждения. Основная часть аварий пришлась на Владивосток.

ИСТОЧНИК KP.RU