Житель Приморье не захотел оставаться без прав и купил фальшивое водительское удостоверение

СЕГОДНЯ 09:56 2019-11-12T09:58:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уссурийске владелец «Лексуса» погорел на фальшивом водительском удостоверении. Подлог нашли сотрудники Госавтоинспекции, когда остановили машину для проверки.

Уже в отделении полиции попытка проверить права по информационно-поисковым учетам провалилась. Предъявленный документ попросту не выдавался водителю. Фальшивку отправили на экспертизу, которая показала, что бланк удостоверения не соответствует установленному образцу и является поддельным.

Оказалось, что 35-летний мужчина был лишен права управлять автомобилем за пьяную езду. Права у него забрали в мае этого года. Водитель ответит по административной статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством».

- Также возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Максимальное наказание - лишение свободы до одного года, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU