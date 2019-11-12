2019-11-12T11:36:51+03:00
Общество

Репетиция перед снегом: вечерний Владивосток намертво сковали пробки

Дорожная ситуация оценивается в девять баллов
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Пробки отмечаются во всех частях Владивостока. Фото: сервис 2gisПробки отмечаются во всех частях Владивостока. Фото: сервис 2gis
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Во Владивостоке вечер и конец рабочего дня, а это значит, что город стоит в пробке. Ситуацию на дорогах сервис 2gis оценивает в девять баллов. Вполне вероятно, что обстановка достигнет своего пика.

Пробки отмечаются во всех частях Владивостока. Самые сильные заторы, традиционно, в Ленинском, Первореченском, Первомайском и Фрунзенском районах.

Автолюбителям придется стоять в пробке на улицах Светланской, Адмирала Фокина, Семеновской, Фонтанной, Алеутской, Уборевича, Гоголя, Некрасовской, Тигровой, Харьковской, Надибаидзе. Частично пробками охвачены улицы Олега Кошевого, Фадеева, Спортивная, Вилкова, Окатовая.

Заторы также отмечаются на проспектах Океанском, Партизанском, Красного Знамени, 100-летия Владивостоку. Традиционно стоит Некрасовский путепровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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