2019-11-12T13:42:55+03:00
Происшествия

В Приморье пенсионер погиб при столкновении с большегрузом

Пожилой водитель микрогрузовика поплатился за нарушение ПДД [фото]
Милана СОКОЛ
Поделиться:
Транспортное средство искорежило до неузнаваемости. Фото:AK_VDKТранспортное средство искорежило до неузнаваемости. Фото:AK_VDK
Изменить размер текста:

Серьезная авария случилась на автодороге Уссурийск-Пограничный 11 ноября. Пожилой водитель микрогрузовика не пропустил большегруз, движущийся по главной дороге. Происшествие в Новоникольске закончилось трагедией, сообщает «КП»-Владивосток».

Hino Ranger двигался по главной Фото: 25.mvd.ru

Hino Ranger двигался по главнойФото: 25.mvd.ru

Авария с участием Toyota Lite Ace и Hino Ranger произошла в районе дома №52 на улице Советской села Новоникольск. По свидетельствам очевидцев, водитель микрогрузовика при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге оппоненту. Удар оказался такой силы, что транспортные средства раскидало по разным сторонам, на обочины.

Автомобили откинуло от удара Фото: 25.mvd.ru

Автомобили откинуло от удараФото: 25.mvd.ru

Кабина микрогрузовика оказалась изрядно искорежена, пожилой мужчина, находящийся внутри получил тяжелые травмы. Медики госпитализировали пострадавшего, свидетели уверяют, что пенсионер не приходил в сознание. По сообщению пресс-службы отдела МВД России по Уссурийску, 80-летний автомобиль скончался в реанимационном отделении больницы. По факту учетного ДТП назначена проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Кабина микрогрузовика серьезно пострадала Фото: 25.mvd.ru

Кабина микрогрузовика серьезно пострадалаФото: 25.mvd.ru

Авария случилась днем,в условиях хорошей видимости Фото: 25.mvd.ru

Авария случилась днем,в условиях хорошей видимостиФото: 25.mvd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Репетиция перед снегом: вечерний Владивосток намертво сковали пробки
Житель Приморье не захотел оставаться без прав и купил фальшивое водительское удостоверение
Приморская ГИБДД сделала экстренное предупреждение для автомобилистов
Почти 50 лап гималайского медведя и амурского тигра попытались вывезти браконьеры в Китай
«Я опустошена»: Елена Темникова сделала заявление об отмене своих концертов на Дальнем Востоке
Чиновница администрации в Артеме обложила предпринимателей данью за установку вывесок
Кучерявенко, Ежевичная и Баркасная: на карте Владивостока появились новые улицы
Нетрезвый посетитель бара затеял драку с охранником и умер в Приморье
"Шевелитесь, нехорошие люди": владивостокцы обзываются, стоя в пробке
Ты - человечище: приморец вытащил из канализационного люка собаку
Брала деньги с предпринимателей за бесплатную услугу: уголовное дело с участием сотрудницы администрации Артема направлено в суд
Синоптики определили степень интенсивности опасных явлений в Приморье
Мореходная, Ежевичная и Балабина: во Владивостоке появились 10 новых улиц