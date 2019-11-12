В Приморье пенсионер погиб при столкновении с большегрузом

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-12T13:42:55+03:00

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Серьезная авария случилась на автодороге Уссурийск-Пограничный 11 ноября. Пожилой водитель микрогрузовика не пропустил большегруз, движущийся по главной дороге. Происшествие в Новоникольске закончилось трагедией, сообщает «КП»-Владивосток».

Hino Ranger двигался по главнойФото: 25.mvd.ru

Авария с участием Toyota Lite Ace и Hino Ranger произошла в районе дома №52 на улице Советской села Новоникольск. По свидетельствам очевидцев, водитель микрогрузовика при повороте не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге оппоненту. Удар оказался такой силы, что транспортные средства раскидало по разным сторонам, на обочины.

Автомобили откинуло от удараФото: 25.mvd.ru

Кабина микрогрузовика оказалась изрядно искорежена, пожилой мужчина, находящийся внутри получил тяжелые травмы. Медики госпитализировали пострадавшего, свидетели уверяют, что пенсионер не приходил в сознание. По сообщению пресс-службы отдела МВД России по Уссурийску, 80-летний автомобиль скончался в реанимационном отделении больницы. По факту учетного ДТП назначена проверка, после которой будет принято процессуальное решение.

Кабина микрогрузовика серьезно пострадалаФото: 25.mvd.ru

Авария случилась днем,в условиях хорошей видимостиФото: 25.mvd.ru

ИСТОЧНИК KP.RU