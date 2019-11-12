Запасаемся тазиками: ночью во Владивостоке отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 15:49 2019-11-12T15:56:13+03:00

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В связи с запланированным ремонтом в столице Дальнего Востока уде вскоре начнутся отключения. Без холодного водоснабжения останутся жители нескольких районов города. Подача воды в дома горожан возобновится вечером 13 ноября, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Приморский водоканал».

В 03 часа ночи холодное водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

Аренского, 1-85, 2-84.

Байдукова, 4, 4а, 4б, 6.

Белякова, 5а, 7а.

Вертолетная.

Глинки, 1-29, 2-30.

Демьяна Бедного, 1-19.

Енисейская, 1-11, 55, 2-10, 28а, 28б, 30, 32, 55.

Каспийская, 1-15.

Кирова, 5-49, 14-70, 112, 116.

Магнитогорская, 3-27, 4-28.

Маковского, 35, 35а, 41.

Обручева, 1, 4, 5, 6, 8, 11.

Парашютная.

Полетаева, 5-17, 6в-18.

Проспект 100-летия Владивостока, 145, 145а, 147, 149, 151 153, 153а, 155.

Русская, 11-а, 15, 17, 17а, 19а.

Серова, 2-58, 3-59.

Чапаева, 4-26.

Чкалова, 6-30, 11, 11б, 15, 17, 30/1, 30/2, 30/3.

Подача воды возобновится в 23:45. Время каждого отключения зависит от сложности ремонта.

Ряд домов будут отключены от водоснабжения с 09:00 до 18:00. К ним относятся:

Бестужева, 13, 15, 15а, 19, 20-28, 21-25, 29, 31, 32.

Посьетская, 3а, 5, 9, 11.

Станюковича, 28, 28а, 29а.

ИСТОЧНИК KP.RU