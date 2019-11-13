2019-11-13T07:25:24+03:00
Происшествия

В Приморье осудят водителя фуры, которая насмерть раздавила женщину и ее трехлетнюю дочь на разрушенном мосту

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Кристина ГРИН
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Дело рассмотрят в Михайловской районном суде.Дело рассмотрят в Михайловской районном суде.Фото: Социальные сети
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Трагедия случилась в октябре 2018 года. Мужчина за рулем грузовика VOLVO FH460 ехал в районе 4 километра автодороги Осиновка - Рудная Пристань со стороны села Михайловка в поселок Осиновка. Машина была загружена 53 тоннами свежего картофеля. Проезжая по мосту через реку, водитель фуры проигнорировал то, что проезжать на этом участке можно только машинам весом не более 20 тонн.

Как результат – мост «треснул». Фура откатилась в обратном направлении и врезалась в иномарку Mazda Demio, которым управляла женщина. В салоне был ребенок – ее дочь 2015 года рождения.

- В результате столкновения автомашин легковой автомобиль оказался зажатым между опорой моста и автопоездом, женщина и ребенок погибли на месте происшествия, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» уже утверждено.

Дело рассмотрят в Михайловской районном суде. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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