2019-11-13T08:32:38+03:00
Общество

Благодаря Фонду «Восточный Порт» во Врангеле начали приём пациентов врачи из столицы региона

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Фонд «Восточный Порт», по инициативе главного врача Восточной больницы Андрея Сафронова, запустил проект «Поликлиника Восточного Порта» в рамках реализации программы социального развития «Здоровье». Сегодня в большинстве муниципалитетов Приморья катастрофически не хватает врачей. Микрорайон Врангель - не исключение, пациентам местной поликлиники нередко приходится преодолевать немалые расстояния для получения справок и консультаций краевых медицинских учреждениях.

Совместно с Восточной больницей Фонд ведёт поиск сильных узкопрофильных специалистов краевого уровня, в которых наиболее остро нуждаются жители Врангеля, и организует их приём для пациентов. Первый приём врача в рамках проекта «Поликлиника Восточного Порта» состоялся на днях в медицинском учреждении. Нефролог Анна Шалаева 9 часов вела осмотр, проводила консультацию пациентов и оформляла им направления на дальнейшее лечение. По словам специалиста, она готова и в дальнейшем приезжать во Врангель по приглашению Фонда и местной больницы.

- Приём в поликлинике Врангеля высококвалифицированного специалиста из краевого центра – без преувеличения, знаковое событие для всех нас, - отметил главный врач Восточной больницы ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России Андрей Сафронов. – Хочу поблагодарить сотрудников Фонда «Восточный Порт» за поддержку и помощь – без их участия запуск проекта по решению проблемы с нехваткой врачей в посёлке был бы проблематичным. Уверен, что приезд врача-нефролога - только «первая ласточка», и вместе с Фондом мы сможем добиться того, что работа «узких» специалистов в нашей поликлинике станет регулярной, а уровень медицинского обслуживания населения Врангеля будет на порядок выше.

- Фонд поддержал инициативу Восточной больницы, потому что нехватка врачей - одна из самых серьезных проблем Дальнего Востока, - подчеркнул вице-президент Фонда «Восточный Порт» Алексей Болта. - Конечно же, мы понимаем, что проект полностью ситуацию не изменит, но точно снимет остроту проблемы для жителей Врангеля.

Поддержка медицинских учреждений и инициатив, касающихся здоровья граждан, – в числе приоритетных задач работы Фонда «Восточный Порт». В рамках реализации программы «Здоровье» Фонд оказал помощь Восточной больнице с ремонтом и приобретением медоборудования. Благодаря поддержке Фонда, запущен проект «Здоровая Находка», направленный на раннее выявление заболеваний у жителей городского округа. В 2019 г. состоялась презентация передвижного медицинского комплекса, оснащённого новейшим медицинским оборудованием для проведения профилактических медосмотров. В октябре медикам Находки были переданы два специализированных автомобиля для участковых врачей.

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