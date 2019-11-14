В Приморье второй день ищут рыболовецкую шхуну с людьми

14 Нояб. 01:00 2019-11-14T01:07:40+03:00

Связь с судном пропала при переходе из Владивостока в Тернейский район

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В Приморье очередное ЧП - в море пропали двое рыбаков на шхуне «Муксун». Мужчины шли из Владивостока в бухту Светлая, связь с ними пропала и 12 ноября начались поиски, к которым подключили военные и авиация.

Поиски идет в районе мыса Сысоева в заливе Петра Великого. Вчера, 13 ноября, шхуну искали вертолетом со спасателями на борту. Было обследовано две тысячи квадратных километров морской акватории и все безрезультатно. Ни следа рыбаков не обнаружили и поисково-спасательный катер, ни судно ТОФ РБ-404, ни спасатель «Ирбис», ни волонтеры.

Сегодня утром, 14 ноября, планируется подключить к поискам спасательное судно «Преданный». Однако операция осложняется сильным ветром и волнением моря.

- Всегда обследовано 2250 квадратных километров поверхности водной акватории и 40 километров береговой черты. К поисковым работам привлечено 74 человека и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Приморскому краю.

Поиски продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU