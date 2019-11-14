2019-11-14T01:35:09+03:00
Общество

Противогололедными материалами обработаны дороги Владивостока

На сложных участках водители могут сами подсыпать песко-соляную смесь себе под колеса
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Работы проводились на городских магистралях, внутриквартальных проездах, подъемах и спускахРаботы проводились на городских магистралях, внутриквартальных проездах, подъемах и спускахФото: vlc.ru
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Дороги Владивостока обработаны противогололедными материалами - жидким химреагентом и песко-соляной смесью. Работы проводились на городских магистралях, внутриквартальных проездах, подъемах и спусках.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, обработаны объездная трасса Седанка–Патрокл, дороги Дальхимпром–Катерная и в поселок Поспелово, улицы Адмирала Юмашева, Нерчинская, Фонтанная, Луговая, Стрелочная, 1-ая Морская, Енисейская, Днепровская, Катерная, Тигровая, Уборевича, Баляева, Комарова, Сафонова, Сабанеева, Маковского, Калинина. Также с гололедом борются на одной из самых загруженных транспортных артерий - проспект 100-летия Владивостока.

К слову, на сложных участках дорог установлены контейнеры, в которых находятся пакеты с песко-соляной смесью. Они уже появились на Енисейской, 23в, Магнитогорской, 11а, Жигура, 50, Аллилуева, 5 и Луговой, 52. Всего будет установлено 20 таких контейнеров.

Они предназначены для того, чтобы автомобилист смог подсыпать себе под колеса песко-соляную смесь в случае возникновения сложной ситуации. На всех пакетах написано «Песок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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