2019-11-14T08:45:26+03:00
Происшествия

В метре от смерти: в Приморье лесовоз завис над обрывом, пострадал водитель

Дорога превратилась в каток, многотонную машину еще предстоит эвакуировать [видео]
Милана СОКОЛ
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Машина чудом не ушла полностью под откосМашина чудом не ушла полностью под откосФото: dps_vl
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Серьезная авария случилась на приморской трассе, 14 ноября. После разгула стихии, водитель большегруза не справился с управлением, и лесовоз опрокинулся на бок, зависнув над обрывом. Машина чудом не ушла полностью под откос. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», автолюбителю понадобилась помощь врачей.

Авария произошла на перевале, на 345-ом километре автодороги Осиновка – Рудная Пристань. Лесовоз двигался из Осиновки в направлении Дальнегорска, однако до места назначения не доехал. По свидетельствам очевидцев, после дождя и снега дорога на перевале превратилась в каток. По всей вероятности, автомобилист не выбрал безопасную скорость, MAN понесло, и машина перевернулась, буквально зависнув над пропастью.

В Приморье большегруз завис над обрывом.Видео: dpscontrolМилана СОКОЛ

– Водитель получил закрытый перелом лодыжки правой голени. Мужчине назначено амбулаторное лечение, – прокомментировали «Комсомолке» специалисты пресс-службы Управления ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

На данный момент большегруз еще не достали. Для эвакуации лесовоза нужна мощная техника, которую предстоит пригнать на перевал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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