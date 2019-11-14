Пенсионер из Приморья три года насиловал падчерицу

14 Нояб. 05:32 2019-11-14T05:32:36+03:00

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В Приморье 66-летнему мужчине вынесли обвинительный приговор. Суд признал, что преступник на протяжении трех лет насиловал свою малолетнюю падчерицу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

Девочка из Яковлевского района впервые стала жертвой педофила в 2015 году. На тот момент ей было всего лишь 9 лет. Насилие над школьницей совершал собственный отчим, пользовался беспомощным положением. Вплоть до 2018 года малышка жила в настоящем аду, и защитить ее никто и не стремился.

Судья признал фигуранта виновным по двум уголовным статьям – изнасилование (п. «б» ч. ч. 4 ст. 131 УК РФ) и насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Извращенцу назначили наказание – 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU