Два приморца забили собутыльника до смерти за сквернословие

14 Нояб. 06:34 2019-11-14T06:34:11+03:00

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Двое мужчин из Новочугуевки поссорились с собутыльником и забили его до смерти. Насилие произошло из-за того, что 48-летний погибший якобы обозвал их. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 15 лет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Следственный комитет по Приморскому краю.

По предварительной версии, трагедия развернулась 15 марта 2019 года в квартире дома по улице Вокзальной. Обвиняемые, одному из которых 30 лет, а второму 38 лет, поссорились со своим знакомым. Тот грубо высказался в адрес мужчин, и за это ему стали наносить удары в область груди и живота. От полученных повреждений потерпевший скончался.

Следственный комитет направил все собранные доказательства в суд. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU