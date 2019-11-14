2019-11-14T07:09:58+03:00
Происшествия

Пьяный водитель протаранил авто с ребенком во Владивостоке

Свидетели уверяют, что виновник аварии еле стоял на ногах [фото]
Милана СОКОЛ
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Свидетели уверяют, что виновник аварии сел пьяным за руль. Фото:AK_VDK, dps_vlСвидетели уверяют, что виновник аварии сел пьяным за руль. Фото:AK_VDK, dps_vl
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ДТП с участием двух автомобилей произошло в четверг,14 ноября, в столице Дальнего Востока. По свидетельствам очевидцев, аварию на Коммунаров спровоцировал водитель Toyota, выехавший на встречную полосу. Седан протаранил Honda, в которой помимо водителя находился ребенок. Очевидцы происшествия уверяют, что виновник был пьян, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на AK_VDK.

Пострадал экипаж Honda, в машине находился ребенок. Фото:AK_VDK, dps_vl

Пострадал экипаж Honda, в машине находился ребенок. Фото:AK_VDK, dps_vl

Авария в районе дома №13 на улице Коммунаров произошла днем в условиях хорошей видимости. Что вынудило водителя Toyota Corona Premio выехать на встречную полосу, остается догадываться. Свидетели уверяют, что мужчина был изрядно пьян. Эту версию предстоит проверить полицейским, если вина автомобилиста будет доказана, ему предстоит попрощаться с правами.

Удар был такой силы, что Corona лишилась передней части кузова. Фото:AK_VDK, dps_vl

Удар был такой силы, что Corona лишилась передней части кузова. Фото:AK_VDK, dps_vl

В результате ДТП оба транспортные средства получили изрядные кузовные повреждения. По словам аварийного комиссара, выезжавшего для оформления, помощь медиков понадобилась водителю и маленькому пассажиру Honda Fit. Специалисты пресс-службы Госавтоинспекции Владивостока прокомментировали, что информация о пострадавших сейчас уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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