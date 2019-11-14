2019-11-14T08:33:45+03:00
Общество

Как это не столица? Владивосток официально не является краевым центром

Городские депутаты только предложили парламентариям проект закона «О статусе административного центра Приморья»
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Депутаты предлагают сделать официально Владивосток столицей ПриморьяДепутаты предлагают сделать официально Владивосток столицей ПриморьяФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Несмотря на то, что Владивосток называют административным центром Приморского края, документально этот статус за ним закреплен не был. Только 14 ноября дума города предложила краевым парламентариям проект, нацеленный исправить данное упущение, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Во Владивостоке расположены краевые и федеральные органы государственной власти, представительства иностранных государств. Уже почти год город официально именуется столицей Дальнего Востока. При этом, как уже упоминалось, административным центром Приморья Владивосток не является. Чтобы это изменить председатель думы города Андрей Брик подготовил проект «О статусе административного центра Приморского края».

- Принятие предложенного закона позволит Владивостоку получить дополнительное финансирование, в том числе на участие в организации мероприятий международного, федерального и регионального уровней, создание условий для развития инфраструктуры общественных пространств, - рассказал Андрей Брик.

В связи с тем, реализация закона потребует софинасирования расходных обязательств, поэтому дума приняла еще одно решение – предложить краевым депутатам проект «О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае». Благодаря ему будет предусмотрен новый вид межбюджетных трансфертов из краевого бюджета на «осуществление городом Владивостоком функций административного центра Приморского края в форме иных дотаций Владивостокскому городскому округу с установлением условий их предоставления». К примеру, пособие могут отправить на озеленение Владивостока, чтобы он соответствовал «новому статусу».

Ожидается, что Законодательное собрание Приморского края рассмотрит проект уже в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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