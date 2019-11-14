В Приморье подтвердили очередной очаг вируса африканской чумы

14 Нояб. 09:08 2019-11-14T09:54:14+03:00

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Специалисты Россельхознадзора выявили очаг вируса африканской чумы на территории Лесозаводского городского округа. Протокол профильной лаборатории от 13 ноября 2019 года подтверждает наличие бактерий АЧС в ДНК у местного зверя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

В 4,8 километрах восточнее села Ружино обнаружили дикого кабана. В его патматериалах при исследовании найден вирус АЧС. Для человека эта болезнь не опасна, но она приводит к гибели свиней, в том числе и диких кабанов.

Государственная ветинспекция Приморского края введет ограничительные мероприятия, препятствующие распространению африканской чумы.

А тем временем эксперты напоминают, что при выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при находке трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных необходимо информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону: 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62.

Также можно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону: 8 (423) 241-13-91.

ИСТОЧНИК KP.RU