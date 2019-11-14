В Приморье подтвердили очередной очаг вируса африканской чумы
Специалисты Россельхознадзора выявили очаг вируса африканской чумы на территории Лесозаводского городского округа. Протокол профильной лаборатории от 13 ноября 2019 года подтверждает наличие бактерий АЧС в ДНК у местного зверя, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
В 4,8 километрах восточнее села Ружино обнаружили дикого кабана. В его патматериалах при исследовании найден вирус АЧС. Для человека эта болезнь не опасна, но она приводит к гибели свиней, в том числе и диких кабанов.
Государственная ветинспекция Приморского края введет ограничительные мероприятия, препятствующие распространению африканской чумы.
А тем временем эксперты напоминают, что при выявлении признаков заболевания у свиней или обнаружении мертвых свиней, а также при находке трупов диких кабанов и случаев вывоза живых свиней, продуктов убоя свиней, реализации продукции свиноводства, кроме промышленного изготовления, закупки свиней у населения, проведения ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением, скоплением животных необходимо информировать Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону: 8 (423) 296-47-60, 8 (423) 296-37-58, 8 (423) 296-37-62.
Также можно сообщать в государственную ветеринарную инспекцию Приморского края по телефону: 8 (423) 241-13-91.
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