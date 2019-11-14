Планировал наживиться: у мужчины из Кроуновки обнаружили шкуру дальневосточного леопарда

14 Нояб. 09:59 2019-11-14T12:13:11+03:00

Между тем, в мире осталось всего лишь около сотни редких кошек

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У жителя села Кроуновка на территории подворья обнаружили шкуру дальневосточного леопарда. Помимо этого, у мужчины изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны разного калибра и порох. На «кровавого предпринимателя» завели уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы и штраф, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Приморскому краю.

Специалисты «Земли леопарда» проанализировали узор пятен на шкуре убитого леопарда, и установили, что зверь не фиксировался на их подведомственных территориях. Предположили, что зверь обитал за их границами.

Напомним, что дальневосточный леопард занесен в красную книгу. В мире осталось всего лишь около сотни особей, и именно поэтому совершенное преступление – значительная потеря для популяции.

– Стоит понимать, что благодаря созданию и активной работе нацпарка «Земля леопарда», популяция дальневосточного леопарда ежегодно растет, в связи с чем расширяется и ее ареал, - говорит Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда». - Редчайшие кошки выходят за границы ООПТ, где, к сожалению, гарантировать их безопасность сложнее. Однако, так или иначе, преступник должен понести справедливое и весомое наказание – вне зависимости от того, где было убито это редкое животное. Начальник национального парка также отметил, что в связи с подобной ситуацией, необходимо увеличить охранную зону «Земли леопарда».

Напомним, что шкуру изъяли в августе 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU