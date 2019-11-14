Папа, помоги: приморец уехал из города, чтобы не платить алименты и не видеться с ребенком

14 Нояб. 11:09 2019-11-14T11:41:40+03:00

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Судебные приставы разыскали приморского неплательщика алиментов. «Настоящий» мужчина, уехав из Артема, убил сразу двух зайцев: скрылся и от правосудия, и от ответственности за своего ребенка. В ответ на подобные действия правоохранители завели на него уголовное дело, теперь фигуранту может грозить лишение свободы на срок до одного года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Приморец мало того, что не являлся на судебные заседания будучи ответчиком, так еще и, нарушив условия избранной ему ранее меры пресечения, переехал. Его даже объявили в федеральный розыск.

Местонахождение мужчины удалось выяснить - он стал участником еще одного исполнительного производства. По итогу нерадивого отца перепроводили в отделение полиции и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье 157 - неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU