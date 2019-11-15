2019-11-15T00:57:30+03:00
Общество

Сильный ветер и гололедица: о погоде во Владивостоке на 15 ноября

По данным синоптиков, осадков в дальневосточной столице не будет
Кристина ГРИН
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В регионе облачно, а местами - небольшой снег.В регионе облачно, а местами - небольшой снег.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Фронтальные разделы диктуют правила погоды в Приморском крае. Отсюда в регионе облачно, а местами небольшой снег. Синоптики предупреждают автомобилистов, что на дорогах уже есть гололедица. Дневные температуры буду от -9 до +2 градусов, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на портал Примпогода.

Переменная облачность и без осадков сегодня во Владивостоке. Днем температуры воздуха опустятся до -1-3 градусов. Ветер северо-западный умеренный до сильного.

Без снега в пятницу и в Уссурийске. Днем от -2 до -4 градусов. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине до сильного.

В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха от -1 до +1 градуса. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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