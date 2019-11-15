2019-11-15T01:19:25+03:00
Общество

Хромает на правую ногу: почти месяц в Приморье ищут бабушку Евдокию

Женщина вышла из дома в октябре и до сих пор не вернулась
Кристина ГРИН
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Она перестала выходить на связь с родственниками 21 октября этого года. Фото: Примпоиск.Она перестала выходить на связь с родственниками 21 октября этого года. Фото: Примпоиск.
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Евдокия 1954 года рождения проживала в селе Николаевка Михайловского района. Она перестала выходить на связь с родственниками 21 октября этого года, и по сей день о ее местоположении ничего неизвестно, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на Примпоиск.

Присмотритесь повнимательнее к фотографии, возможно вы уже видели Евдокию или знаете, где она может находиться.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост около 160-165 сантиметров, полного телосложения, лицо овальное, волосы седые короткие до плеч, глаза темные, нос прямой, губы пухлые.

Была одета: куртка болоньевая по пояс темного цвета, халат ниже колен красного цвета, кроссовки.

Особые приметы: хромает на правую ногу.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении бабушки,

просим позвонить по телефонам:

8 (4234)-32-30-31 - ОВД России по г. Уссурийск или 02, 102 – полиция

8 914 721 22 32, 8 924 248-89-42– волонтеры или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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