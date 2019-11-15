2019-11-15T04:56:43+03:00
Происшествия

Житель Приморья заступился за женщину и был убит ножом ее обидчика

Заступник получил четыре удара ножом по телу
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Пьяный злоумышленник напал на 31-летнего заступника на Гвардейской улицеПьяный злоумышленник напал на 31-летнего заступника на Гвардейской улицеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В селе Романовка 29-летний парень без зазрения совести бил женщину, будучи в состоянии алкогольного опьянения. За представительницу слабого пола заступился мужчина, который потом поплатился за свое благородство.

Все произошло 12 ноября этого года. Пьяный злоумышленник напал на 31-летнего заступника на Гвардейской улице. С собой у обидчика был нож, который он четыре раза вонзил в тело мужчины. От полученных травм потерпевший скончался.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Парня заключили под стражу. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание в колонии за убийство, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Расследование продолжается, обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Счастье – жителям, горе – дрифтерам: на популярном кольце Владивостока появились лежачие полицейские
Вот тебе и выходной: дороги дальневосточной столицы сковали пробки
Жители Владивостока останутся после выходных без света и воды
Повернул на все деньги: водитель малолитражки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке
Затишье перед бурей: в выходные погода в Приморье будет переменчивой
Забыли, где тормоз? Нелепые ДТП друг за другом произошли в приморской столице
Опасная находка обернулась для жителя Владивостока лишением свободы
В ожидании выходных Владивосток встал в 9-балльные пробки
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
Перерасчёт за горячую воду
Вооружен «розочкой» и очень опасен: житель Уссурийска напал на алкомаркет ради денег и сигарет
Хромает на правую ногу: почти месяц в Приморье ищут бабушку Евдокию
Сильный ветер и гололедица: о погоде во Владивостоке на 15 ноября
Сотрудники МЧС рассказали подробности поисков пропавших рыбаков
Папа, помоги: приморец уехал из города, чтобы не платить алименты и не видеться с ребенком
Планировал наживиться: у мужчины из Кроуновки обнаружили шкуру дальневосточного леопарда
В Приморье подтвердили очередной очаг вируса африканской чумы
Как это не столица? Владивосток официально не является краевым центром
Пьяный водитель протаранил авто с ребенком во Владивостоке
Два приморца забили собутыльника до смерти за сквернословие
Льготный проезд, путевки в санаторий и социальные выплаты: "Единая Россия" расширит меры поддержки для приморцев
В метре от смерти: в Приморье лесовоз завис над обрывом, пострадал водитель
Пенсионер из Приморья три года насиловал падчерицу