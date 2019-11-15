Житель Приморья заступился за женщину и был убит ножом ее обидчика

15 Нояб. 04:56 2019-11-15T04:56:43+03:00

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В селе Романовка 29-летний парень без зазрения совести бил женщину, будучи в состоянии алкогольного опьянения. За представительницу слабого пола заступился мужчина, который потом поплатился за свое благородство.

Все произошло 12 ноября этого года. Пьяный злоумышленник напал на 31-летнего заступника на Гвардейской улице. С собой у обидчика был нож, который он четыре раза вонзил в тело мужчины. От полученных травм потерпевший скончался.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Парня заключили под стражу. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание в колонии за убийство, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

Расследование продолжается, обвиняемому грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU