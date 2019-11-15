В ожидании выходных Владивосток встал в 9-балльные пробки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-11-15T12:00:06+03:00

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В преддверии выходных в приморской столице наблюдается транспортный коллапс. Пробки сковали движение практически на всех основных магистралях Владивостока. На данный момент сервис «Яндекс. Карты» оценивает заторы на дорогах города в 9 баллов, сообщает «КП»-Владивосток».

Как сообщают автомобилисты, практически без движения замер район центра города. Жители и гости города вынуждены простаивать в пробках на Верхнепортовой, Бестужева, Посьетской, Алеутской, Набережной, Светланской, Семеновской, Адмирала Фокина, Уборевича и Суханова. Из центра крайне сложно проехать в направлении Спортивной, на протяжении всего маршрута транспортный затор.

Во всех направлениях наблюдаются пробки на Золотом мосту. Крайне осложнено движение на Балтовской, Калинина и Черемуховой.

Замедленно движется транспорт по Луцкого, Володарского, Некрасовской, Всеволода Сибирцева, Шилкинской, Гоголя, 3-ей Рабочей и Котельникова. Скованы затором Партизанский проспект, проспект Острякова, проспект Красного Знамени, Военное шоссе и Народный проспект. Замер в ожидании движения Некрасовский путепровод в направлении выезда из города.

Замедленно движется транспорт по Воропаева, Борисенко и Стрелковой. С Выселковой затор на Рудневский мост и в обратном направлении. С Магнитогорской затруднен проезд в направлении Второй Речки, а также на Постышева и «Молодежной».

Транспорт движется крайне медленно во многих районах города.Фото: Милана СОКОЛ

ИСТОЧНИК KP.RU