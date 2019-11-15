2019-11-15T13:32:07+03:00
Общество

Опасная находка обернулась для жителя Владивостока лишением свободы

Содержимое пакета потянуло на 2 года «строгача»
Милана СОКОЛ
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Теперь жителю Владивостока предстоит отправиться в колониюТеперь жителю Владивостока предстоит отправиться в колониюФото: pixabay.com
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Два года колонии строгого режима получил житель Владивостока за опасную находку в районе бухты Патрокл. Еще в 2012 году мужчина обнаружил пакет с боеприпасами и самодельным оружием, однако сдать в соответствующую инстанцию запрещенные законом предметы он не спешил. Приморец спрятал пистолет и патроны. Но столь необдуманный поступок спустя годы привел местного жителя на скамью подсудимых, сообщает «КП»-Владивосток».

Суд установил, что житель Владивостока нашел пакет с пистолетом, переделанным из списанного огнестрельного оружия марки «Р-411». Экспертиза установила, что пистолет относится к нарезному огнестрельному оружию. Помимо этого в пакете находился 21 патрон. Недолго думая, приморец оставил часть находки в своей квартире на улице Никифорова, остальное отнес в гараж. И жил мужчина – не тужил, пока к нему в феврале 2019 года не нагрянули с обыском полицейские.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, свою вину гражданин 1978 года рождения признал полностью. За незаконное хранение огнестрельного оружия фигуранту уголовного дела назначили наказание в виде 2 лет колонии строго режима. При вынесении приговора суд учитывал рецидив преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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