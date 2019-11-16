Затишье перед бурей: в выходные погода в Приморье будет переменчивой

СЕГОДНЯ 03:00 2019-11-16T03:00:37+03:00

В крае морозно и без осадков, ситуация изменится вечером в воскресенье

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Синоптики уточнили прогноз погоды на выходные в Приморье. Под действием антициклона воздух продолжит выхолаживаться, в крае будет морозно, но без снега. Ситуация начнет меняться вечером в воскресенье, небольшие осадки ожидаются в западной части региона, сообщает «КП»-Владивосток» со ссылкой на «Примпогоду».

Погоду в Приморском крае в выходные определяет гребень антициклона. В регионе малооблачно, без осадков. В столице Дальнего Востока сегодня –1…+1 °C. Переменная облачность, без осадков, ветер умеренный до сильного 9-14 метров в секунду. Средняя температура ночью −5…−8 °C. Сохранится свежий северо-западный ветер.

В ночь с субботы на воскресенье воздух будет интенсивно выхолаживаться. Большую часть дня осадков не ожидается. Температура воздуха на основной территории Приморья −3…−9 °C. Немного теплее на южном побережье 0…+5 °C. К вечеру ситуация может ухудшиться из-за зарождения над Желтым морем циклона. Его фронтальные разделы подойдут к западным районам Приморья. Осадки ожидаются в западной половине и на юго-западе края.

Значительное ухудшение погодных условий синоптики прогнозируют в ночь на понедельник. В крае ожидается снег с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU