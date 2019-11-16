Повернул на все деньги: водитель малолитражки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке

СЕГОДНЯ 03:53 2019-11-16T03:59:08+03:00

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Массовая авария с участием 4 авто случилась накануне вечером в приморской столице. Как уверяют автомобилисты, ДТП спровоцировал водитель Chevrolet Cruze, который во время поворота не убедился в безопасности маневра. Все машины получили различные кузовные повреждения, основной удар пришелся на новенький Lexus, сообщает «КП»-Владивосток».

Один неудачный маневр - четыре подбитых авто. Фото: AK_VDK, dps_vl

Водитель Chevrolet двигался с Рудневского моста в направлении Баляева. В какой-то момент автомобилист решил повернуть налево, однако в безопасности своего маневра водитель не убедился. Малолитражка сначала врезалась в Lexus, а после по инерции задела Toyota Bighorn и Toyota bB. Основной удар пришелся на дорогостоящий джип, в новой машине оказалось смято крыло, пострадала оптика и передний бампер. Оптика подпортилась и у более старого внедорожника, пользователи социальных сетей уже отметили качество японской старой сборки.

Bighorn оказался довольно крепким. Фото: AK_VDK, dps_vl

– Bighorn меньше всех пострадал. Вот это металл был в Японии 30 лет назад. Лексус просто из фольги,– делятся мнением жители Приморья в интернете.

Теперь виновнику предстоит расплата за необдуманный поступок. Не исключено, что страховка не сможет покрыть всех убытков от ДТП. Степень ущерба еще предстоит определить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU