Жители Владивостока останутся после выходных без света и воды

СЕГОДНЯ 08:02 2019-11-16T08:02:59+03:00

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В связи с проведением ремонтных работ жители Владивостока уже в начале рабочей недели останутся без света, а в некоторых районах и без холодного водоснабжения. Длительность каждого отключения зависит от сложности ремонта и займет от 2-х до 11-ти часов, сообщает «КП»-Владивосток».

По информации МУПВ ВПЭС, электричество покинет дома некоторых жителей приморской столицы 18 ноября, с 9:00 до 17:00 часов.

Временные перебои в подаче электричества затронут следующие адреса:

Электричество покинет дома горожан. Фото: МУП ВПЭС

Помимо этого, в связи с плановым ремонтом со вторника начнутся отключения холодного водоснабжения. Как сообщает «Приморский водоканал» заранее подготовиться стоит жителям следующих домов:

19 ноября с 09:00 до 15:00 отключат воду на Гамарника, 17, 19, 19/2 литер 2, 21.

20 ноября с 09:00 до 19:00 холодное водоснабжение приостановят на Гульбиновича, 4; Могилевской, 1, 3; Черемуховой, 8, 10, 12а, 16, 18, 18а, 28, 32.

27 ноября с 09:00 до 20:00 не будет воды на Адмирала Смирнова, 8-18 и Анны Щетининой, 7, 9, 15, 17, 19, 20-26.

ИСТОЧНИК KP.RU