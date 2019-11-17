«Дог-парки» и бесплатную стерилизацию анонсировали в Приморье

СЕГОДНЯ 05:08 2019-11-17T05:08:09+03:00

В Приморье до сих пор нет ни одного дог-парка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А вот практику подкармливать собак на улице краевые власти считают злом и угрозой для общества

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Глава Приморья Олег Кожемяко поручил руководителю государственной ветеринарной инспекции региона Дмитрию Кузину предусмотреть средства на стерилизацию и оснащение государственных ветеринарных клиник необходимым диагностическим оборудованием. Этот вопрос затронули зоозащитники на встрече губернатора с гражданами.

Куратор зоозащитного направления фонда «Горожанин и гражданин» Светлана Петропавлова обратилась с просьбой помочь в строительстве приюта для животных в поселке Славянка, а также организовать льготную стерилизацию в государственных ветеринарных клиниках для бездомных животных. Эта процедура сейчас стоит для кошки 2500 рублей, собаки – от 4000 до 12000 рублей.

- За счет пожертвованных средств мы содержим животных в приютах, пристраиваем на передержку, пока у них не появится хозяин. Нам бы очень помогла субсидия на стерилизацию в государственных клиниках, - говорит Светлана Петропавлова.

Губернатор согласился, что стерилизация безнадзорных животных, которые содержатся в приюте за счет средств пожертвований, должна быть бесплатной.

- Нужно предусмотреть гранты на создание приютов, «дог-парков» – специальных площадок для выгула и тренировки собак. Дайте предложения, выберите территорию и отработайте эти вопросы с ветеринарной службой, – обозначил глава региона.

Олег Кожемяко также отметил, что нужно уходить от того, чтобы подкармливать бездомных собак на улице.

- Иначе проблема только нарастает – они собираются в стаи и становятся угрозой для общества, особенно женщин и детей. Лучше принести корм в приют, где собаки находятся под присмотром, – отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU